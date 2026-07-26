Estabilizado el incendio de Ejulve: los vecinos evacuados pueden regresar a sus casas y reabren las carreteras

El incendio de Ejulve (Teruel) ha quedado estabilizado y se mantiene la Situación Operativa 1 Nivel 1 del PROCINFO tras alcanzar una superficie afectada de 3.000 hectáreas y obligar al desalojo preventivo de cinco núcleos de población. A primera hora de la mañana se ha producido una reunión de los alcaldes de los municipios afectados por el incendio con los responsables del Puesto de Mando Avanzado en la que se ha acordado permitir el regreso a sus domicilios de las 175 personas que permanecían evacuadas de manera preventiva, 35 de ellas alojadas en el albergue de Alcorisa.

Se trata de los vecinos de las localidades de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y de los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, que fueron evacuados de manera preventiva el viernes 24 tras reavivarse el incendio iniciado el lunes 20 y que ya había obligado a desalojar anteriormente a vecinos de Molinos y de las pedanías de Aliaga, La Cañadilla y Cirugeda.

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Las carreteras locales y autonómicas que todavía permanecían cortadas --A-1702 y TE-8101-- han quedado ya abiertas al tráfico --este sábado se reabrió ya la TE-39--, aunque desde la dirección de extinción se pide a la población que eviten circular por caminos y pistas forestales ubicadas dentro del perímetro del incendio para no entorpecer las labores de extinción y evitar accidentes con la maquinaria pesada y las autobombas que permanecen en la zona.

El operativo de extinción permanece trabajando con medios aéreos y terrestres de INFOAR con el apoyo de los bomberos de la Diputación de Teruel. Dispone ocho cuadrillas con seis autobombas de Infoar del Gobierno de Aragón; dos nodrizas y una autobomba de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, así como APNs y personal técnico de dirección de extinción y del Puesto de Mando Avanzado.

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Los medios del MITECO y la UME fueron desmovilizadas a lo largo de la jornada de este sábado para poder destinarlos a otros incendios graves que están teniendo lugar en España, como los de Madrid y Castellón.

Durante la jornada de este domingo el trabajo se va a centrar en el refresco de los puntos calientes y en la vigilancia y extinción de las reproducciones que se vayan produciendo.