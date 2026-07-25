Agencias

Ocho muertos, incluidos dos niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia

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Moscú, 25 jul (EFE).- Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.

"Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.

Agregó que el ataque dejó ocho muertos y 14 heridos, entre los cuales también hay menores.

"El enemigo vio y comprendió perfectamente a quién atacaba. Atacó deliberadamente a civiles", dijo.

Balitski calificó el suceso de un crimen atroz del que es capaz solo el "régimen ucraniano". EFE

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