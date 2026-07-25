México niega que Rocha Moya cuente con un dispositivo de seguridad del Ejército mexicano

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El Gobierno de México, a través de su Gabinete de Seguridad, negó este viernes que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por EE.UU. de tener supuestos vínculos con el narcotráfico y quien permanece con licencia separado de su cargo, cuente con "un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército" mexicano.

El Gabinete alertó de la circulación de un video en redes sociales en el que presuntamente se observa a Rocha Moya desplazándose por la ciudad de Culiacán, capital del estado, en un convoy integrado por vehículos del Ejército mexicano.

"La información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa", desmintió la dependencia en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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La nota explicó también que el vehículo que aparece en el video corresponde al del "secretario de Seguridad Pública del estado, Gral. Sinuhé Téllez López" y que las imágenes publicadas "fueron captadas el 23 de julio de 2026, al concluir la reunión del Gabinete de Seguridad, durante su traslado del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar".

Por lo tanto, agregó el mensaje, "el dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al secretario de Seguridad Pública", con lo que niega la posibilidad de que se trate de un dispositivo de seguridad asignado a Rocha Moya.

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"Se hace un llamado a verificar la información antes de compartirla y a no difundir contenidos falsos que generan desinformación", insistió el Gabinete.

El mensaje de la dependencia se da luego de que periodistas y líderes de opinión replicaran en sus redes sociales el video, al argumentar que los escoltas del Ejército estaban asignados de manera permanente al cuidado del funcionario.

El pasado 9 de julio, el Gobierno de México también desmintió que Rocha Moya estuviera resguardado en una instalación militar de las Fuerzas Armadas, en medio de los rumores que ponían en duda su paradero actual.

Lo anterior se conoció luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara en abril a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios del estado de colaborar, a cambio de sobornos, con el grupo criminal Los Chapitos, facción del poderoso Cartel de Sinaloa. EFE

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