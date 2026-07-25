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Lucas Marí regresa al Valencia Basket para jugar en el primer equipo

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El escolta español Lucas Marí regresa al Valencia Basket para jugar en el primer equipo tras su paso por la NCAA, la Liga Universitaria de los Estados Unidos, ha confirmado este sábado el club taronja.

El de Godella, de 20 años y 1,97 metros, se marchó la pasada campaña, la 2025-26, al equipo de la Universidad de Vermont para completar su formación académica y deportiva, aunque la entidad valenciana mantuvo sus derechos. En total, disputó 30 partidos en los que promedió 5 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias en una media de 20 minutos en pista.

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Marí se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y debutó ante Unicaja en Liga Endesa el 27 de noviembre de 2022, inscribiendo su nombre junto al de su padre, José Manuel Marí, en la pared que recoge a todos los canteranos que han hecho su debut con el primer equipo.

Desde ese momento, trabajó con la plantilla profesional y acumuló 12 encuentros con el primer equipo, y ahora se pondrá a las órdenes de Xavi Albert. Además, es internacional con las categorías inferiores de la selección española, con la que ganó la medalla de plata tanto en el Mundial Sub-17 de 2022 como en el Europeo Sub-18 de 2023.

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