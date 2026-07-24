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Qatar pide que EEUU e Irán se comprometan con "el diálogo, la diplomacia y la aplicación del memorando"

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Las autoridades de Qatar han pedido este viernes que Estados Unidos e Irán se comprometan con "el diálogo, la diplomacia y la aplicación del memorando de entendimiento" alcanzado el pasado junio con mediación de Pakistán y Qatar.

En una reunión con el nuevo titular de Exteriores británico, Ed Miliband, el primer ministro y responsable de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha pasado revista a los "esfuerzos diplomáticos y de coordinación conjunta" para rebajar las tensiones en la región y fortalecer la seguridad en la zona.

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Así, ha destacado "la importancia de que todas las partes mantengan su compromiso con el diálogo, la diplomacia y la aplicación del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán".

Al Thani ha subrayado así que debe respetarse "la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el mantenimiento de la seguridad regional", pero también "preservarse los avances logrados y el fortalecimiento de la estabilidad en la región".

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De esta forma ha reafirmado el respaldo de Doha a los esfuerzos encaminados a "reducir las tensiones y alcanzar un acuerdo integral que establezca una paz duradera en la región".

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