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Kuwait repele nuevos ataques con drones de Irán

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Las autoridades de Kuwait ha denunciado nuevos ataques con drones por parte de Irán con drones, afirmando que sus defensas antiaéreas están repeliendo los artefactos no tripulados.

"Actualmente, las defensas antiaéreas kuwaitíes están enfrentando ataques de aviones no tripulados hostiles, tras la agresión iraní pecaminosa", ha afirmado el Ejército kuwaití en un comunicado.

En el mismo señala que los sonidos de las explosiones, "son el resultado del intercepción de los sistemas de defensa antiaérea contra los ataques hostiles".

"Se pide a todos que cumplan con las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competen", ha añadido.

El país del Golfo se ha convertido en una de las principales dianas de los ataques de Teherán, que alega las bases en suelo kuwaití en las que operan las fuerzas estadounidenses para lanzar su ofensiva contra la República Islámica.

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Este mismo viernes la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado un ataque contra un depósito de municiones y refugios para personal militar de la base de Alí al Salem de Kuwait, y que emplea el Ejército estadounidense para sus operaciones en Oriente Próximo.

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