Justicia de Sudáfrica ordena paralizar el proceso para la posible destitución de Ramaphosa

Nairobi, 24 jul (EFE).- La Justicia de Sudáfrica aceptó este viernes la petición del presidente del país, Cyril Ramaphosa, para paralizar de manera temporal su proceso de destitución, relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción.

En una decisión que no tuvo el consenso de los tres jueces de la corte, el Tribunal Superior del Cabo Occidental ordenó que el comité parlamentario que evalúa la posible destitución de Ramaphosa detenga sus trabajos hasta que se resuelva otro recurso que el propio mandatario presentó en mayo ante el mismo tribunal contra el citado informe y que tiene una audiencia programada del 2 al 4 de septiembre. EFE

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