Xi enviará al ministro de Ciencia y Tecnología a la investidura de Fujimori en Perú

Pekín, 24 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, enviará a su ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que se celebrará la próxima semana en Lima, informó este viernes la Cancillería china.

Yin asistirá como enviado especial de Xi a los actos de traspaso del poder presidencial previstos para el 28 de julio, indicó el Ministerio de Exteriores chino en un breve comunicado publicado en su página web.

La presencia del ministro se producirá en un contexto de estrechos vínculos económicos entre China y Perú, países que mantienen desde 2013 una asociación estratégica integral y cuentan con un tratado de libre comercio en vigor desde 2010, optimizado durante la visita de Xi a Lima en noviembre de 2024.

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Durante aquel viaje, realizado con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Xi y la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, inauguraron de forma virtual el megapuerto de Chancay, construido a unos 80 kilómetros al norte de Lima y controlado mayoritariamente por la naviera estatal china Cosco Shipping.

Pekín presenta esa infraestructura como un nuevo corredor entre China y América Latina, mientras que las inversiones chinas en Perú se concentran especialmente en sectores como la minería, la energía y el transporte. EFE