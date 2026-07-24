Agencias

Rumanía derriba por primera vez con un caza un dron sobre su territorio

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Bucarest, 24 jul (EFE).- Por primera vez desde el estallido de la guerra en la vecina Ucrania en febrero de 2022, un caza de la Fuerza Aérea de Rumanía derribó este viernes sobre su territorio un dron, de procedencia desconocida, informaron las autoridades rumanas.

“El dron se encontraba en una zona deshabitada. Ésta es también la razón por la que pudo ser derribado desde el aire”, señaló el presidente del país, Nicusor Dan, en un comunicado en el que precisó que el incidente ocurrió en torno a las 11.00 hora local (08.00 GMT).

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El caza F-16 rumano realizaba una misión de vigilancia y seguimiento cuando detectó en torno a las 09.30 hora local (06.30 GMT) el dron que había ingresado en el espacio aéreo del país balcánico, que tiene una larga frontera con Ucrania.

Posteriormente, el avión interceptó el objetivo aéreo con un misil y lo derribó sobre una zona deshabitada cerca de la localidad de Padina, en el sureste de Rumanía.

Otros dos cazas del tipo Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Italiana y dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana estuvieron también en el aire para monitorear la situación.

Actualmente, las instituciones rumanas investigan el incidente para esclarecer todos los detalles.

Las violaciones del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos vienen siendo denunciadas por las autoridades del país balcánico desde el inicio de la guerra. EFE

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