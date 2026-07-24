Fernando Alonso: "Hay una atmósfera positiva, el coche es mucho mejor"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que hay "una atmósfera positiva" en el equipo después de la esperada mejora del coche este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, y con "más potencial para desbloquear".

"Estuvimos concentrados en probar las nuevas piezas e intentando entender la puesta a punto, que es bastante diferente a la de las últimas carreras. Creo que hay más potencial para desbloquear, con suerte, esta noche, y para la clasificación de mañana", afirmó en declaraciones a los medios de F1.com que recoge Europa Press.

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El doble campeón del mundo confesó que el coche fue "mucho mejor" tras los cambios en los que trabajaron Aston Martin y Adrian Newey de cara al segundo tramo de la temporada. "Fue mucho mejor, el coche está más pegado al suelo, es más fácil de conducir, sabes cuándo estás en control del agarre en la curva", dijo.

"Así que, sí, es más predecible y es un coche más fácil, pero todavía hay un largo camino para nosotros. Obviamente, este es solo el primer paso. Necesitamos encontrar más rendimiento, tanto en el chasis como en el motor. Zandvoort (después del parón) será un buen test con un motor nuevo. Vamos paso a paso, pero definitivamente en la dirección correcta", añadió.

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Por otro lado, Alonso explicó el "optimismo" después de obtener la respuesta esperada del monoplaza. "Lo más alentador es que lo que pensábamos que el nuevo paquete le haría al coche se traduce en realidad en la pista, y ese tipo de correlación es lo que necesitamos también para los proyectos del próximo año. Creo que hay una atmósfera positiva en el equipo ahora", terminó.