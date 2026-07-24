Colonos israelíes atacan aldeas palestinas de Cisjordania próximas al lugar del tiroteo

Jerusalén, 24 jul (EFE).- Varios grupos de colonos israelíes atacaron este viernes aldeas palestinas cercanas a Tell, el municipio de Cisjordania ocupada donde se produjo horas antes un tiroteo en el que murieron cuatro palestinos y un israelí, según el periódico israelí Haaretz y la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Durante estos ataques, próximos principalmente a Jit, aldea palestina rodeada de asentamientos colonos, una turba de radicales judíos trataron de dañar e incendiar propiedades palestinas, de acuerdo a esta información.

Jamal Yamin, jefe del consejo de la aldea de Jit, declaró a WAFA que "cientos de colonos" del puesto de avanzada colono de Gilead atacaron la zona sobre las 10:30 (7:30 GMT) e "intentaron destruir e incendiar casas palestinas cuando los residentes trataron de enfrentarse a ellos".

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Yamin añadió que soldados del Ejército israelí (FDI) llegaron al lugar y "lanzaron gases lacrimógenos contra los residentes, provocando que varios residentes sufrieran de asfixia".

Jit está rodeada de asentamientos colonos israelíes, que el derecho internacional considera ilegales pero que están proliferando a un ritmo sin precedentes, como Kedumim al oeste, Mitzpe Yishai y Ma'ale Shomron al sur, y Havat Gilad al este.

Esta mañana se produjo un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca precisamente del asentamiento colono de Havat Gilad, donde murieron cuatro palestinos y un colono israelí.

El Ejército israelí dijo que varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

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Esta versión contrasta con la ofrecida por las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron "a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes".

Asimismo, añaden que, antes de la llegada de las fuerzas de Israel, colonos israelíes "atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas".

Según WAFA, soldados y colonos israelíes "abrieron fuego indiscriminadamente" -como muestra un vídeo que circula por internet- contra los residentes, matando a cuatro jóvenes palestinos, entre ellos dos hermanos y sus dos primos, e hiriendo a otros cuatro.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí (MDA) dijo que el israelí fallecido era un hombre de 30 años y detalló que, durante sus labores de emergencia, evacuaron en helicóptero a dos heridos de bala: un hombre de unos 20 años en estado grave y otro de unos 20 años en estado moderado.

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Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

Durante el primer semestre de 2026, colonos israelíes llevaron a cabo 3.488 ataques, que incluyeron asaltos a aldeas y residentes palestinos, incendios de viviendas, disparos contra palestinos, establecimiento de puestos de avanzada coloniales, apropiación de tierras palestinas y ataques a carreteras y vehículos, según la Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización. EFE

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