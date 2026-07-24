Alertas de violencia familiar subieron 34 % en Ecuador cuando selección jugaba en Mundial

Quito, 24 jul (EFE).- Las alertas recibidas por el servicio de emergencias ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar en Ecuador crecieron cerca de un 34 % en promedio los días en los que jugó la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con respecto a las mismas fechas del año anterior, según datos de la institución.

Por ejemplo, durante el partido entre Ecuador y Curazao, que finalizó 0-0, el número de emergencias registradas por violencia intrafamiliar, que comprende agresiones contra menores de edad y violencia física, psicológica y sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, aumentó un 64 %.

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En el caso del partido contra Costa de Marfil, donde la Tri empató 1-1, estas llamadas a la central de emergencias ECU 911 se incrementaron un 40 %.

Por su parte, cuando la selección ecuatoriana jugó contra Alemania, con un histórico triunfo por 2-1, las alertas y llamadas por estos casos de violencia se elevaron un 29 % y, cuando lo hicieron contra México, con derrota por 2-0, un 2 %.

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En general, durante junio de este año, cuando se jugaron parte de los partidos de la Copa del Mundo y todos los de Ecuador, el ECU 911 coordinó la atención de 6.523 emergencias relacionadas con este tipo de violencia, un 9,5 % más que en el mismo mes de 2025.

Las provincias donde más se registró este aumento durante junio fueron Pichincha, cuya capital es Quito, con 2.306 alertas; Guayas, donde se ubica Guayaquil, con 978; y Esmeraldas, fronteriza con Colombia, con 353.

"Cuando hay eventos deportivos de gran magnitud, la violencia tiende a subir", dijo a EFE la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, una situación que evidencia una realidad que también ocurre en otros países, en los que se han llevado a cabo investigaciones para evaluar el fenómeno.

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Un estudio de la Universidad de Lancaster, por ejemplo, detectó incrementos del 26 % al 38 % en la violencia doméstica durante partidos de Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010.

"No manejan sus emociones o el alcohol influye", afirmó Bandes, que agregó que la violencia contra las mujeres también "influye directamente en los hijos y las hijas o el entorno familiar".

La representante de ONU Mujeres en Ecuador aseguró que a partir de esas cifras reportadas por el ECU 911 hicieron un programa de sensibilización.

Bandes identificó a la violencia como el principal desafío que enfrentan las mujeres en Ecuador y sostuvo que abordarla sin una perspectiva diferenciada entre hombres y mujeres constituye un error, por lo que defendió que las políticas de seguridad incorporen un enfoque de género.

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La violencia es, de hecho, uno de los tres pilares que ONU Mujeres mantendrá en su nueva nota estratégica para Ecuador, un plan con vigencia de cuatro años consensuado con el Gobierno, la sociedad civil y en línea con los acuerdos internacionales.

Los otros dos ejes serán los cuidados y la inclusión financiera, entendida como una herramienta para fortalecer la autonomía económica y la capacidad de decisión de las mujeres.

Bandes defendió también la necesidad de reforzar las políticas de cuidados al recordar que "sostienen el mundo" y advirtió de que muchas mujeres que dedicaron su vida a cuidar de otras "son las futuras pobres del país" porque ese trabajo "no es reconocido ni remunerado", una situación que, afirmó, "feminiza aún más la pobreza". EFE

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(foto)(video)