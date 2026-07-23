El Athletic Club presenta la tercera equipación con el azul como protagonista

El Athletic Club y Castore han presentado la tercera equipación que lucirán los leones durante la nueva temporada 2026-27, una indumentaria de color azul claro que sitúa a San Mamés en un cielo figurado, sin límites.

Con el color celeste predominante, la camiseta incorpora parejas de líneas blancas oblicuas y horizontales que simulan "las lamas de la cubierta del estadio". "Al ubicar San Mamés en el cielo, la equipación también homenajea a la familia athleticzale, que siempre acompaña al equipo, sin límites ni fronteras, en todo momento y en cualquier lugar", apunta el comunicado emitido por el club.

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La tercera equipación del Athletic Club para la campaña 2026-27 ya se encuentra disponible para su compra tanto en tiendas física como online.