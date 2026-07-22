Miguel Ríos reaparece tras el accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal

Miguel Ríos activaba las alarmas sobre su estado de salud a mediados de junio, cuando salía a la luz que el cantante de 81 años había sufrido un accidente doméstico que le había provocado un traumatismo craneal y que, si bien como informaba su equipo de trabajo a través de sus redes sociales no revestía gravedad, sí le obligaba a guardar reposo durante unos días y a cancelar sus próximos conciertos, a la espera de que su evolución determinase cuándo se produciría su regreso a los escenarios.

Un mes después de su revés de salud, el icóinco artista ha reaparecido completamente recuperdao en 'Espejo público' este martes y, tirando de sentido del humor al reconocer que "he descubierto que tengo una cabeza muy dura", ha revelado cómo se produjo el accidente en su domicilio: "Me caí de espaldas por las escaleras y me di un fuerte golpe en la cabeza". "Fui a Urgencias, me hicieron pruebas y tenía un hematoma subdural que parece que se está diluyendo" ha relatado. confesando que lo más duro de este tiempo de reposo ha sido no poder reencontrarse con su público y tener que cancelar varias actuaciones.

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Tras el programa, Miguel ha atendido a Europa Press y ha revelado que "fue una caída. Estaba subiendo las escaleras de casa y me caí de espaldas porque intentaba salvar la bandeja y no salvar la cabeza. Así que ya estamos bien, afortunadamente está pasado y con muchas ganas de volver a ver a la gente que me quiere y que yo quiero muchísimo. Me encuentro muy bien, estupendamente".

"Afortunadamente, he estado remitiendo el hematoma, ya he hecho un bolo el otro día en Santurtzi que la verdad es que salió de puta madre y el próximo sábado canto en el Starlite en Marbella, que llevo yendo con todas las giras que he montado y se pasa muy bien porque es un espacio idílico para hacer música porque está como en una cantera, una antigua antigua cantera y es, bueno Marbella a los pies y todas las maravillas del Mediterráneo" ha añadido.

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Como ha desvelado entre risas, la recomendación de su médico tras su accidente fue "que no saltara demasiado, pero yo le dije 'si ya no puedo saltar...' aunque con el rock and roll es imposible que pares las caderas, pero por lo menos las caderas las muevo bien".