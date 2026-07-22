Más de 38,4 millones de espectadores siguieron el Mundial 2026 en RTVE, el 80,8% de la población

El Mundial de 2026 alcanzó a más de 38,4 millones de espectadores únicos a través de los 33 partidos emitidos en directo por RTVE, una cifra que equivale al 80,8 por ciento de la población española, según la medición 'crossmedia' de Fifty5Blue, que suma las audiencias de la televisión lineal y de RTVE Play.

Del total de espectadores, 37,65 millones siguieron los encuentros en los canales lineales de RTVE y 5,39 millones lo hicieron a través de RTVE Play, mientras que 774.000 usuarios vieron el torneo exclusivamente por vía digital.

Además, la final entre España y Argentina se convirtió en el partido más visto de la historia de los Mundiales, con una audiencia media de 14,8 millones de espectadores entre televisión y plataforma digital y un 81,3 por ciento de cuota en televisión.

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En el conjunto del campeonato, los 33 encuentros promediaron 4,87 millones de espectadores y un 45,9 por ciento de cuota de pantalla, mientras que los partidos de la selección española elevaron esa cifra hasta los 9,45 millones de espectadores y un 65,8 por ciento de 'share'. La audiencia fue creciendo conforme avanzó el torneo, desde los 3,04 millones de media de la fase de grupos hasta los 10,91 millones de las semifinales.

RTVE destacó también el impacto digital del campeonato, convertido en el evento deportivo más seguido de la historia de RTVE.es y RTVE Play. La cobertura del Mundial superó los 21,2 millones de visitantes únicos, un 81,5 por ciento más que la Eurocopa de 2024 y un 71,1 por ciento más que el Mundial de Catar 2022, mientras que más de 9,8 millones de dispositivos únicos conectaron con alguna de las retransmisiones en directo.

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En redes sociales, el Mundial también marcó un récord para la corporación pública al acumular 1.500 millones de visualizaciones y 67,1 millones de interacciones desde el inicio del torneo. Solo los contenidos publicados el día posterior a la final y durante las celebraciones generaron 205 millones de visualizaciones y 10,7 millones de interacciones.