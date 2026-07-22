Manila expresa a Pekín su "enérgica protesta" por incidente en el mar de China Meridional

Manila, 22 jul (EFE).- La ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, expresó este miércoles su "enérgica protesta" a su homólogo chino, Wang Yi, a raíz del incidente ocurrido el lunes entre guardacostas de Pekín y marines filipinos en un atolón que ambos reclaman en el disputado mar de China Meridional.

El encontronazo ocurrió un día antes del inicio de la reunión de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios, en cuyos márgenes conversaron hoy la jefa de la diplomacia de Filipinas y el canciller chino.

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"Reiteré nuestra enérgica protesta por las acciones inaceptables contra el personal filipino cerca del arrecife de Ayungin", dijo Lazaro en referencia al atolón también conocido como Second Thomas (o Ren'ai, en China), en un mensaje en la red social X.

China y Filipinas se acusan mutuamente de haber "provocado" el incidente en este atolón, donde hace años Manila encalló deliberadamente el buque de guerra Sierra Madre para reclamar el control de la zona.

La Guardia Costera de China (CCG) dijo que el lunes dos botes de goma procedentes del citado buque se aproximaron rápidamente y embistieron a la embarcación china, pese a reiteradas advertencias explícitas.

La CCG denunció que la parte filipina "golpeó de forma malintencionada" a los agentes chinos con remos, pértigas y otras herramientas, frente a lo cual su personal respondió con advertencias verbales y "contramedidas recíprocas", sin precisar más detalles.

Por su parte, la versión de las Fuerzas Armadas de Filipinas argumenta que las dos lanchas neumáticas se acercaron al buque de la CCG "sin carácter confrontativo" y que fue el personal chino el que golpeó "de manera violenta y agresiva" en la cabeza a uno de sus militares con un bastón de madera.

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Este miércoles, Lazaro dijo que la conversación con Wang Yi fue "franca" e incidió en la importancia de "mantener abiertos los canales de comunicación, gestionar las tensiones y buscar soluciones prácticas".

La representante de Manila también abordó con su par las "perturbadoras imágenes" de un vídeo publicado recientemente por el medio oficialista China Daily que representaba a los filipinos como monos, catalogado de "racismo" por el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro.

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Pekín reclama la soberanía de prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El principal riesgo es que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EE. UU., pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas. EFE

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