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Las autoridades de Gaza elevan a más de 73.300 los muertos desde el inicio de la ofensiva militar de Israel

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 73.300 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 1.180 desde la entrada en vigor de un alto el fuego en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado en redes sociales que hasta la fecha se han documentado 73.305 fallecidos y 173.918 heridos, un balance que incluye doce muertos --entre ellos un fallecido por heridas sufridas en un ataque previo-- y doce heridos durante las 24 horas previas.

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Asimismo, ha especificado que desde el alto el fuego en vigor a raíz de un acuerdo entre Hamás e Israel para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza se han registrado 1.180 muertos y 3.810 heridos, mientras que en este periodo se han recuperado 802 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

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