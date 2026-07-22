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Imponen una multa al alcalde de Seúl por violar ley de financiación que abre la puerta a su destitución

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Un tribunal de distrito de Seúl, la capital de Corea del Sur, ha impuesto este miércoles una multa de 10 millones de wones (unos 6.000 euros) al alcalde de la ciudad, Oh Se Hoon, tras hallarlo culpable de haber violado la Ley de Financiación Política de cara a las elecciones de 2021, una sanción que abre la puerta a su destitución.

En caso de que la sentencia sea confirmada una vez se resuelva el recurso de apelación presentado por el edil, Oh podría ser cesado como alcalde. La ley establece la destitución de los funcionarios electos en caso de ser multados con más de un millón de wones (592 euros) o por ser objeto de sanciones mayores, según lo fijado en la normativa.

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El equipo del fiscal especial Min Joong Ki ha acusado a Oh de haber solicitado a un simpatizante político pagar un total de 33 millones de wones (unos 19.500 euros) a cambio de los resultados de varias encuestas de opinión que habría recibido de manos de Myung Tae Kyun, un influyente empresario, antes de las elecciones parciales de abril de 2021.

"A pesar de haber ejercido como diputado y alcalde de Seúl, y de conocer bien la Ley de Financiación Política, Oh mantuvo una actitud de negación de responsabilidad ante el tribunal", ha apuntado la corte, que ha aclarado que "una sentencia que resulte en la pérdida del cargo público es inevitable".

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No obstante, el edil ha asegurado que recurrirá el fallo y ha acusado al juez de tener en cuenta únicamente el testimonio de Myung y las pruebas "indirectas". Los fiscales, sin embargo, pedían una pena de 18 meses de prisión en su contra.

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