Enagás compra a Osaka Gas el 20% de Saggas por 31 millones y alcanza el 92,5% de la regasificadora en Sagunto

Enagás ha alcanzado un acuerdo para adquirir a Osaka Gas su 20% del accionariado en la planta de regasificación de Saggas, en Sagunto (Valencia), por 31 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la operación, el grupo tendrá el 92,5% del accionariado de esta infraestructura y OQ (Oman Oil Holdings Spain) mantendrá el 7,5% restante.

Saggas es una terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) situada en el puerto de Sagunto (Valencia), con una capacidad de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de GNL distribuidos en cuatro tanques y una capacidad de regasificación de 1.000.000 Nm3/h, equivalente al 18% y al 15% del total en España, respectivamente.

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El grupo dirigido por Arturo Gonzalo destacó que esta operación, cuyo cierre está previsto antes de final de este año -sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias-, encaja plenamente en su plan estratégico.

En este sentido, Enagás señaló que, además de contribuir a la seguridad y diversificación de suministro de gas del sistema gasista español y europeo, esta terminal es "un activo estratégico para la descarbonización por su potencial integración de proyectos de infraestructuras ligados a la logística sostenible del CO2".

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ACUERDOS EN TERÉGA Y EN ENAGÁS RENOVABLE.

Dentro de la política de rotación de activos contemplada en la estrategia de Enagás, esta operación se suma a las anunciadas el mes de abril del acuerdo para la compra del 31,5% de Teréga -operador francés con más de 5.100 kilómetros de gasoductos y una posición estratégica en el suroeste europeo- a GIC, fondo soberano de Singapur, por un importe de 573 millones de euros; y al cierre de la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24, uno de los principales inversores mundiales en hidrógeno limpio y biometano, por un importe de 48 millones de euros y generando un impacto positivo de unos 9,5 millones de euros en el beneficio neto del primer semestre de 2026.

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La adquisición de Teréga -que refuerza la seguridad de suministro y avanza en los objetivos de descarbonización en España y Francia, manteniendo la independencia de los dos operadores-, ha obtenido la autorización de la Comisión Europea, y se espera obtener el resto de las autorizaciones regulatorias en el tercer trimestre, según lo previsto.