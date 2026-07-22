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El fuego arrasa más de 101.100 hectáreas hasta el 22 de julio, con 22 grandes incendios registrados en 2026

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Los incendios forestales han arrasado un total de 101.163,82 hectáreas desde el inicio del año, según la estimación provisional elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con datos de las comunidades autónomas y el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

En 2026, se han registrado hasta el momento 22 grandes incendios forestales (GIF), frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.

Los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2026.

Con motivo de la ola de calor que afecta esta semana a España, el peligro de incendios forestales es muy alto o extremo en la mayor parte de la Península y Baleares.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "se incrementará en los próximos días", por lo que ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución.

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