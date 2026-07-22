El fuego arrasa más de 101.100 hectáreas hasta el 22 de julio, con 22 grandes incendios registrados en 2026

Los incendios forestales han arrasado un total de 101.163,82 hectáreas desde el inicio del año, según la estimación provisional elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con datos de las comunidades autónomas y el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

En 2026, se han registrado hasta el momento 22 grandes incendios forestales (GIF), frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.

Los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2026.

Con motivo de la ola de calor que afecta esta semana a España, el peligro de incendios forestales es muy alto o extremo en la mayor parte de la Península y Baleares.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "se incrementará en los próximos días", por lo que ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución.