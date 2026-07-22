China defiende su prueba de misil en el Pacífico del 6 de julio ante críticas de Australia

Pekín, 22 jul (EFE).- China defendió este miércoles el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, después de que Australia trasladara a Pekín su rechazo a la prueba militar.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que el ensayo, realizado el 6 de julio, fue una "actividad rutinaria de entrenamiento militar" del Ejército chino y que "no estuvo dirigido contra ningún país ni objetivo específico".

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Lin aseveró que China notificó la prueba con antelación a países como Australia y que el lanzamiento "cumplió con el derecho internacional y las prácticas de la comunidad internacional".

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, dijo este miércoles en Manila que había expresado directamente al canciller chino, Wang Yi, que Camberra considera la prueba "desestabilizadora", durante una reunión mantenida la víspera en los márgenes del encuentro de titulares de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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La agencia estatal Xinhua informó el 6 de julio de que la Armada china había lanzado "con éxito" un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico, en un ensayo que, según Pekín, formaba parte del plan anual de adiestramiento militar.

El proyectil cayó "con precisión" en la zona marítima prevista, de acuerdo con la versión oficial china, que no detalló el modelo del misil, la clase del submarino ni el punto exacto de impacto.

Taiwán afirmó posteriormente que el misil cayó en aguas cercanas a Nauru, en el Pacífico central, un extremo que Pekín no confirmó y que no ha sido verificado de forma independiente.

Lin también respondió hoy a las críticas australianas sobre el mar de China Meridional, donde Wong manifestó la "profunda preocupación" de su país por comportamientos "desestabilizadores y de riesgo" tras un reciente incidente entre guardacostas chinos y marines filipinos en un atolón reclamado por ambas partes.

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El portavoz acusó a Manila de "provocaciones deliberadas" y de ser "la raíz" de las tensiones marítimas, al tiempo que sostuvo que algunos países "no son parte" en la disputa y "no tienen derecho a intervenir" en los asuntos marítimos entre los Estados implicados.

"Cada vez que hay el menor movimiento en el mar, quienes saltan sin distinguir los hechos para oponerse a China son siempre ese pequeño grupo de países", afirmó Lin, que pidió a esas naciones "dejar de exagerar las tensiones y provocar la confrontación".

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China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una vía clave para el comercio internacional, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam, Malasia o Brunéi, mientras que Pekín rechaza el fallo arbitral de 2016, que invalidó buena parte de sus reclamaciones. EFE