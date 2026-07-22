Cámara, batería, diseño e IA: lo que de verdad importa en un móvil de menos de 500 euros

La cámara, la batería y el diseño siguen siendo las tres características en las que más se fijan los usuarios al elegir un nuevo 'smartphone'. Estas prioridades son comunes en todas las gamas de precio, aunque cobran especial relevancia en la gama media -aproximadamente entre los 300 y los 600 euros-, donde buscan un equilibrio entre precio y prestaciones.

En este segmento ya no basta con cubrir las funciones básicas: también se espera una experiencia fotográfica avanzada, un diseño cuidado y herramientas inteligentes que, hasta hace poco, estaban reservadas para modelos de gama alta.

Una de las marcas que compite en esta franja es OPPO que, con su propuesta más reciente, OPPO Reno16 F, introduce el concepto de 'Pro Trendy Camera' para presentar el 'smartphone' como una herramienta de creación de contenido pensada para potenciar la creatividad y la expresión personal.

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Para ello, cuenta con un sistema de cámaras encabezado por una cámara principal de 50 MP de alta resolución, e incorpora además dos de las prestaciones más demandadas por los usuarios jóvenes: cámara selfi ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 100º en la parte frontal y una cámara retrato de 50 MP con teleobjetivo de 3,5 aumentos.

Con la cámara selfi es posible incluir a más personas en las fotografías grupales, para que nadie se quede fuera del encuadre, lo que la convierte en una herramienta perfecta para creadores de contenido y para sumarse a los formatos en tendencia en redes sociales.

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La cámara retrato, por su parte, proporciona una captura nítida a distintas distancias, manteniendo la profundidad y el detalle en las imágenes que normalmente se pierden en las fotografías con fondos lejanos.

Toda la experiencia se disfruta en una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, capaz de reproducir 1.070 millones de colores, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 1.400 nits, que ofrece una navegación y reproducción de vídeos y 'reels' más fluida, unas imágenes con colores vibrantes, incluso bajo la luz del sol, y una experiencia visual envolvente, idónea para sumergirse en películas y series.

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RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PARA CAPTURARLO TODO

El dispositivo funciona con el procesador MediaTek Dimensity 7300, con un rendimiento pensado para el uso cotidiano, que permite realizar varias tareas a la vez y pasar entre aplicaciones sin que se queden congeladas, con una respuesta rápida que no se nota en el consumo de la batería.

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Este procesador impulsa también las funciones de inteligencia artificial integradas en ColorOS 16, que buscan facilitar la gestión del día a día. Entre ellas destaca el botón físico lateral AI Snap Key, que da acceso a AI Mind Space, un espacio donde se almacena y organiza el contenido capturado en pantalla.

A ello se suman herramientas como AI Bill Manager, que reconoce y clasifica pagos digitales y recibos físicos; AI Mind Pilot, que coordina distintos modelos de IA para ofrecer una asistencia contextual más precisa; y AI Menu Translation, que genera explicaciones visuales de los platos de una carta.

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Para acompañar un uso intensivo de la cámara y de las funciones de IA, OPPO Reno16 F incorpora una batería de 6.500 mAh. Su sistema de carga rápida SUPERVOOC de 45 W proporciona hasta cuatro horas adicionales de reproducción de vídeo con solo diez minutos de carga y permite recuperar la batería al completo en aproximadamente 84 minutos.

En el apartado de diseño, la serie Reno apuesta por un acabado denominado '3D Pop Planet', un efecto holográfico inspirado en las nebulosas que cambia con la incidencia de la luz y el movimiento del dispositivo.

'3D Pop Planet' aprovecha el fondo blanco del modelo Pop White para dar la sensación de un acabado limpio y luminoso. El 'smartphone' está también disponible en el color morado oscuro (Purple Black), con acabado mate; una propuesta más sobria y urbana que se adapta a diferentes estilos.

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Todas estas características están disponibles en un dispositivo que, hasta el 30 de julio, tendrá un precio de 499 euros, frente a los 599 euros habituales. Además, incluye un cargador SUPERVOOC de 45 W y una funda protectora.

Para facilitar el acceso al OPPO Reno16 F, la compañía ofrece un programa de recompra que permite obtener hasta 130 euros por la entrega de un dispositivo antiguo, además de un descuento del 15 por ciento para estudiantes, tal y como ha informado la compañía a través de un comunicado.

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OPPO, además, tiene una oferta exclusiva para los lectores de Europa Press, válida hasta el 31 de julio en compras a través de su página web, que permite descontar 50 euros en la adquisición de un 'smartphone' OPPO Reno16 Pro y OPPO Reno16 F con el código RENO16, y además se podrá obtener un OPPO Bubble gratis (valorado en 129 euros) al adquirir cualquier dispositivo de la serie OPPO Reno16, con el código OPPOBubble.