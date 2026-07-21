Zelenski prosigue sus consultas con militares y no revela si cesará a Sirski

Kiev, 21 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, continuó este martes la ronda de reuniones con su cúpula militar que comenzó la semana pasada para apagar los fuegos de la crisis que desató su decisión de prescindir del hasta entonces ministro de Defensa Mijailo Fédorov, cuyos simpatizantes exigen su vuelta al cargo y el cese inmediato del jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.

En medio de las especulaciones sobre un cese inminente de Sirski, alimentadas por estas consultas con los mandos de las Fuerzas Armadas y por el anuncio de Zelenski este domingo de “decisiones sobre el Ejército”, el presidente ucraniano y su oficina guardan silencio sobre sus intenciones respecto al general, que la pasada noche publicó un artículo en el que se defiende de sus críticos.

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En el texto aparecido en el portal digital ucraniano especializado en defensa Militarnyi, Sirski dice no haber tenido constancia del conflicto con él al que Fédorov achacó su salida del Ministerio de Defensa.

El general pasa después a recriminarle al político de forma velada que haya centrado el debate en cuestiones personales y se defiende de las críticas que le hizo Fédorov, que reprochó entre otras cosas a Sirski un estilo autoritario y anticuado y su supuesta resistencia al protagonismo que los drones están tomando en la guerra.

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Sirski contestó una por una a las críticas subrayando la necesidad de suministrar al Ejército artillería y otros tipos de material tradicionales además de los drones que priorizaba el exministro.

En clara alusión al perfil modernizador del extitular, que es el principal abanderado de la digitalización y la transformación digital de Ucrania, Sirski escribió que una estrategia de guerra no es lo mismo que un plan para una ‘start-up’ o empresa emergente, y recriminó a Fédorov no haber cumplido con su responsabilidad de presentar una reforma del sistema de movilización de nuevos soldados.

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Sirski reivindicó además su papel en la transformación tecnológica del Ejército, recordando que bajo su mando se creó, pese a los recelos que la iniciativa despertaba en las estructuras militares tradicionales, un componente de las fuerzas armadas dedicado exclusivamente a la guerra con drones, que además está dirigida por un comandante que hasta hace poco era civil.

El general señaló también que es la cúpula del Ejército, y no el Ministerio de Defensa, la que planifica campañas como la que está llevando a cabo con éxito el Ejército ucraniano con el uso masivo de drones.

Los simpatizantes de Fédorov atribuyen al ímpetu transformador del exministro esos resultados.

Sirski -al que sus detractores acusan de ser indiferente a las bajas humanas y consideran el máximo exponente de la ‘mentalidad soviética’ en el Ejército- se presentó como un hombre de acción no interesado en la publicidad y los eslóganes que dominarían en el bando pro-Fédorov.

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Mientras Zelenski decide si mantiene su apuesta por Sirski y recupera o aparta a Fédorov, que ha declinado hasta ahora asumir posiciones de menor relieve, los seguidores del exministro continúan la campaña para su regreso al cargo y por el cese del general.

Entre ellos se cuentan figuras de peso como su antiguo asesor Serguí Sternenko, uno de los activistas que más drones han comprado para el Ejército con donaciones.

Unos pocos miles de manifestantes, sobre todo jóvenes y de clase media urbana, volvieron a salir anoche a la calle en Kiev y en otras ciudades del país para volver a hacer visibles sus exigencias.

Uno de los principales organizadores de las protestas propuso una pausa de tres días -del martes al jueves- y una nueva ola de manifestaciones diarias indefinidas que empezaría el viernes si Zelenski no ha cesado a Sirski y recuperado a Fédorov hasta entonces.

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En sus redes sociales, Fédorov también presenta batalla. Su último mensaje en X es del 18 de julio: “El cambio es inevitable”, dice el texto en inglés. “Nunca había sentido una responsabilidad tan grande, ni siquiera cuando servía en el Gobierno”, añade. EFE