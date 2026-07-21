WordPress fuerza la actualización de millones de páginas web por dos vulnerabilidades graves en explotación

WordPress.org ha forzado la actualización de millones de páginas web para protegerlas de dos vulnerabilidades graves, de las que se han publicado pruebas de concepto y que no requieren ningún tipo de condición para ser explotadas.

Los administradores de páginas web que utilizan Wordpress deben actualizar su versión a la 7.0.2, especialmente si utilizan una versión posterior a 6.8, ya que son vulnerables a dos fallos graves de seguridad identificados por los investigadores de Searchlight Cyber.

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Se trata de las vulnerabilidades recogidas como CVE-2026-63030 y CVE-2026-60137, que pueden combinarse para lanzar un ataque de "ejecución remota de código sin autenticación previa en el núcleo de WordPress", como explican en un comunicado. Tiene el potencial de afectar a los más de 500 millones de páginas web que se estima utilizan Wordpress.

El corrección está disponible con la versión 7.0.2, que desde WordPress.org instan a actualizar "de inmediato". No obstante, y "debido a la gravedad del problema", han forzado la actualización automática para las páginas web que ejecutan las versiones afectadas.

Aunque Searchlight Cyber retrasó la publicación de los detalles técnicos para que los administradores tuvieran tiempo suficiente para aplicar la corrección, en GitHub se han publicado pruebas de concepto y se sabe que ya están siendo explotadas, como han confirmado la empresa de ciberseguridad watchTowr a Bleeping Computer.

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