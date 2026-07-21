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Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas y pone en pie al auditorio Paco Martín

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La cantante mexicana Lila Downs recibió este lunes el Premio La Mar de Músicas, el galardón con el que el festival internacional del Ayuntamiento de Cartagena reconoce cada año a artistas que han contribuido de forma destacada al diálogo entre culturas a través de la música.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, hizo entrega del reconocimiento a la artista en el auditorio Paco Martín, donde Downs ofreció un concierto acompañada por la portuguesa Carminho, la cantautora mexicana Silvana Estrada y el artista andaluz El Nieto Manuel.

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Durante el acto, la cantante agradeció el galardón y tuvo un recuerdo para Paco Martín, creador y director de La Mar de Músicas durante más de dos décadas, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

El concierto concluyó con el público puesto en pie y bailando al ritmo de un repertorio que combinó algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

La periodista Lara López fue la encargada de glosar la figura de la artista durante la entrega del premio, destacando su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas, así como su labor de difusión de las lenguas originarias a través de su obra musical.

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El festival continuará este martes con una programación que reunirá al marroquí Rachid B, el grupo ecuatoriano Humazapas, la sudafricana Alice Phoebe Lou y la portuguesa Carminho.

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