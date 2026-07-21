La prohibición de importar productos de asentamientos entrará en vigor en Países Bajos el 22 de septiembre

El Gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro Rob Jetten, ha anunciado este martes que la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y los Altos del Golán sirios entrará en vigor en el país a partir del 22 de septiembre.

"A partir del 22 de septiembre de 2026, se aplicará una prohibición nacional a la importación, compra y venta de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en los Territorios Palestinos. Queda prohibido eludir estas medidas", ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.

PUBLICIDAD

El Consejo de Ministros neerlandés presentó el decreto el pasado 22 de mayo al Consejo de Estado --principal órgano asesor del Gobierno-- para que emitiese un dictamen al respecto. Finalmente, no se introdujeron modificaciones a la medida, por lo que se ha publicado este martes en el boletín oficial del país.

El decreto, que previsiblemente estará en vigor durante tres años, contempla no solo la prohibición de importación, sino también la prohibición de intermediación de mercancías procedentes de los asentamientos. Las empresas neerlandesas en el extranjero también deberán cumplir la medida.

PUBLICIDAD

El anuncio se produce después de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea no lograran el pasado lunes un acuerdo para limitar o prohibir el comercio con los asentamientos "ilegales" israelíes en Cisjordania ante el rechazo de países como Alemania, Italia y República Checa.

Las sanciones comerciales contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para que salga adelante.

PUBLICIDAD