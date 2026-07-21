La hotelera española Meliá cesa toda su operativa en Cuba a partir del viernes

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Madrid, 21 jul (EFE).- La hotelera española Meliá, con 34 hoteles en Cuba, cesará el próxmo viernes toda su actividad en la isla caribeña ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras el bloqueo de Estados Unidos.

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Meliá comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, a través de la que opera en Cuba en régimen de gestión, tomó la decisión de concluir a partir del viernes 24 de julio la prestación de servicios en todos los establecimientos en la isla.

Esta decisión es consecuencia de las "notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando" a Cuba, tras el embargo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa", señala la compañía.

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El cese de actividad se extiende al uso de marcas autorizadas, a la actividad de recepción de turistas y a la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de los establecimientos.

En su comunicado, Meliá explica que está evaluando los impactos financieros de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociado a la operativa en Cuba, que concretará cuando publique las cuentas del primer semestre.

La filial portuguesa trabaja para garantizar una transición ordenada para que la salida tenga el menor impacto posible en colaboradores, proveedores y clientes, señala la cadena hotelera.

Ya el pasado 7 de mayo, cuando presentó los resultados del primer trimestre del año, Meliá comunicó que había cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba como consecuencia del bloqueo comercial de Estados Unidos.

Según explicó entonces, tenía en cartera 34 hoteles (algunos de ellos ya cerrados por esas fechas, aunque no precisó la cifra exacta), con 14.053 habitaciones y tenía otros dos en proyecto, que en principio tenía previsto abrir este año.

Fuentes de Meliá indicaron que el portfolio total estuvo operativo una media del 60 % de los días del trimestre, que se vio comprometido "de forma significativa" tras la intervención de Estados Unidos en la región a principio de año.

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Esa intervención generó una "dificultad sobrevenida" para la obtención de combustible, lo que, junto al estricto bloqueo comercial, afectó con fuerza al mercado turístico.

La hotelera reportó una ocupación en sus establecimientos en Cuba del 34,1 %, 6,5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y muy por debajo de la media de su cartera (58,8 %, con un alza de 1,7 puntos).

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El ingreso por habitación disponible, que da una idea de la rentabilidad de la operativa al tener en cuenta la ocupación, se situó en la isla en 34,4 euros, el 8,6 % menos que un año antes, frente a una media de 84 euros en el conjunto de sus hoteles.

Meliá es una de las mayores hoteleras en Cuba y la principal de las extranjeras, con un portfolio de 34 hoteles, aunque ya había cerrado casi la mitad en el primer trimestre del año, por la crítica situación que se vive en la isla tras el embargo anunciado por Donald Trump.

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El pasado 3 de junio anunció el cese de la gestión y uso de la marca en 15 hoteles en Cuba y este martes ha comunicado el fin de la gestión de los hoteles restantes a partir del viernes 24 de julio.

No obstante, la compañía española no es propietaria de los hoteles, que son de titularidad estatal a través de grupos como Gaesa (ligada al Ejército cubano), Cubanacan o el propio Ministerio de Turismo, y únicamente gestiona los establecimientos.

Este sistema supone que la cadena aporta, además de la marca, sus sistemas de reservas, sus medios de comercialización y los procedimientos operativos, y cobra una tarifa por la gestión y un bonus en función de los resultados.

Normalmente el personal directivo es de la compañía española, en tanto que el resto de los trabajadores dependen de las operadoras públicas cubanas, con lo que la salida de Cuba apenas tiene impacto en el empleo, según fuentes de la compañía. EFE

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