La Fiscalía detalla que Ann Widdecombe fue golpeada 21 veces en la cabeza con un martillo hasta morir

La Fiscalía británica ha detallado este martes que la destacada política conservadora Ann Widdecombe fue golpeada 21 ocasiones en la cabeza con un martillo durante el ataque que acabó con su vida hace un par de semanas cuando se encontraba en su domicilio en el pueblo de Haytor, un ataque que quedó registrado en vídeo.

El fiscal Kashif Malik ha relatado ante el Tribunal Superior de Justicia que el acusado, Joshua Kerry, llegó hasta la casa de Widdecombe en un vehículo rojo, entró por la puerta principal y permaneció en el inmueble dos minutos, tiempo durante el cual duró el ataque, ya calificado anteriormente como de una "violencia extrema".

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El crimen se produjo el pasado 8 de julio, pero no fue hasta un día después cuando el jardinero, alertado por el asistente personal de Widdecombe, se encontró el cuerpo sin vida de la exdiputada con una grave lesión en la cabeza. El fiscal ha explicado que se dio la voz de alarma después de que la víctima se ausentara de una entrevista.

Malik ha informado de que la Policía continúa investigando el móvil de Kerry, sin que se haya descartado incluso motivaciones terroristas o políticas. En las imágenes que dejaron constancia del ataque, se ve como el acusado roba la cartera de Widdecombe antes de abandonar la casa, informa la cadena BBC.

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Kerry, de 28 años y natural de Rotherham, fue acusado el lunes de asesinato tras una breve audiencia en la que solo habló para confirmar su identidad. En prisión preventiva desde que fue detenido dos días después del ataque, comparecerá nuevamente el 9 de octubre. Su juicio se ha fijado para junio de 2027.

Widdecombe, de 78 años, fue diputada conservadora durante dos décadas y ocupó varios cargos en el gabinete de John Major durante la década de 1990. Posteriormente se unió al movimiento ultraderechista de Nigel Farage, primero como eurodiputada por el Partido Brexit y ya en 2023 como portavoz de Reform UK.

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Cabe destacar también su faceta como concursante de programas de televisión, primero en el concurso de baile 'Strictly Come Dancing', en 2010 y luego ocho años después llegando a la final de un Gran Hermano de famosos.