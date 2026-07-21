Agencias

Investigan el desvío de 9 millones de dólares de clientes de un banco público brasileño

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Río de Janeiro, 21 jul (EFE).- La Policía Federal de Brasil lanzó este martes una operación contra una red sospechosa de desviar unos 45 millones de reales (9 millones de dólares) de cuentas de clientes y beneficiarios del banco público Caixa, con la presunta colaboración de funcionarios de la entidad.

La organización criminal obtenía acceso a datos confidenciales de los titulares de las cuentas mediante fraude electrónico y acceso no autorizado a información confidencial, señaló la institución en un comunicado.

La acción movilizó a cerca de 120 agentes, que cumplieron 25 órdenes de allanamiento e incautación en cinco ciudades del estado de Río de Janeiro y dos del estado de São Paulo.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizó datos confidenciales para perpetrar los fraudes y se apoyó en la participación de funcionarios y otros sospechosos para obstruir las indagaciones y filtrar información privilegiada.

La Policía también identificó que la trama contaba con el apoyo de personas vinculadas a loterías ilegales.

Los sospechosos podrían responder por los delitos de organización criminal, obstrucción de la justicia y violación del secreto funcional, sin perjuicio de otros posibles cargos que puedan surgir a medida que avancen las investigaciones.

En un comunicado, la Caixa afirmó que colabora con la Policía Federal y con otros órganos de seguridad en las investigaciones para combatir fraudes y estafas.

La entidad señaló que "monitorea de forma permanente sus productos, servicios y transacciones para identificar operaciones sospechosas" y aseguró que "cuenta con políticas, procedimientos, tecnología y equipos especializados para proteger los datos y las operaciones de sus clientes". EFE

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