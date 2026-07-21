Intervenido el agente herido en la detención del presunto autor del crimen de Alcaudete

La detención del presunto autor de la muerte de una anciana de 86 años en Alcaudete (Jaén) se ha saldado con tres guardia civiles heridos, uno de ellos por arma blanca que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente aunque "no corre riesgo su vida".

Así lo ha indicado en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que a preguntas de los periodistas ha apuntado que el agente herido ha recibido "dos apuñalamientos en el pecho".

Los otros dos agentes que también han resultado heridos de diversa consideración lo han sido por contusiones ya que el detenido se resistió a la detención armado con un palo y un arma blanca.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que la detención se ha producido sobre la 1,00 horas, en la vía pública y, según el subdelegado, ha sido una intervención "complicada" por "la fuerte resistencia" que ha prestado el presunto autor de la muerte por arma blanca de esta anciana cuyo cuerpo sin vida fue localizado este domingo en su vivienda de Alcaudete.

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El detenido, una persona conocida en el municipio y calificada de "problemática", se encuentra actualmente en las dependencias del Instituto Armado a la espera de pasar a disposición judicial, una vez finalice la instrucción de las diligencias.

La investigación e identificación del presunto autor del crimen ha requerido, según el subdelegado, del despliegue desde el domingo de un amplio dispositivo en la zona que ha contado con la participación de alrededor de 138 guardias civiles de distintas unidades, tales como Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e investigación, muchos de los cuales han doblado turno por decisión propia para esclarecer los hechos y localizar al sospechoso.

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Manuel Fernández ha expresado una profunda "admiración" y agradecimiento hacia el trabajo y el "compromiso" de la Guardia Civil, destacando la rapidez con la que se ha resuelto la investigación para dar respuesta a la sensación de inseguridad generada en el municipio. Asimismo, se ha agradecido la colaboración de la Policía Local de Alcaudete y de la ciudadanía en general.

Por el momento, la investigación continúa abierta para determinar los siguientes pasos y esclarecer si existen otras personas implicadas en el crimen. Respecto a la relación entre el detenido y la víctima, las primeras indagaciones apuntan a que, en principio, no existía vinculación entre ambos, si bien este extremo está pendiente de confirmación oficial.

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La muerte violenta de esta anciana, muy conocida en este municipio jiennense de poco más de 10.000 habitantes, mantiene conmocionada a la población que este lunes guardaba un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para condenar lo ocurrido y dar apoyo a familiares y amigos de la víctima.

Ante este suceso, el Ayuntamiento de Alcaudete ha decretado tres días de luto oficial, desde las 00:00 horas del 20 de julio hasta las 00:00 horas del 23 de julio de 2026, en señal de duelo y respeto hacia la víctima, su familia y sus seres queridos.

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Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta en los edificios municipales y en las rotondas de las calles Alcalde Juan Vallejo y Alcalde Fernando Tejero.