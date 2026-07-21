Heelstone inicia la construcción de una cartera de 86 MW solares en EE.UU. respaldada por PPAs con Meta

Heelstone Renewable Energy ha iniciado la construcción de tres proyectos solares fotovoltaicos en Illinois (Estados Unidos) con una capacidad instalada conjunta de 86 megavatios (MW) y respaldados por contratos corporativos de compraventa de energía a largo plazo (CPPAs, por sus siglas en inglés) con el 'gigante' tecnológico Meta, tras alcanzar su cierre financiero.

Según informó la plataforma de desarrollo de energías renovables a escala de red en Estados Unidos de Qualitas Energy, se trata de los proyectos 'Two Blues Solar', de 40 MW; 'Snapdragon Solar', de 28 MW, ambos en el condado de Perry; y 'Pike Solar', de 18 MW, en el condado de Fayette.

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El inicio de la construcción se produce tras la adopción de las decisiones finales de inversión (FIDs, por sus siglas en inglés) y la formalización de los contratos de ingeniería, suministro y construcción (EPC) con Knobelsdorff Energy para los tres activos, marcando la transición de la cartera desde una fase avanzada de desarrollo hasta la fase de construcción. La entrada en operación comercial está prevista para finales de 2026.

El inicio de la construcción ha sido posible gracias a esa estructuración y formalización de una financiación de proyecto sin recurso a nivel de los activos, que ha permitido asegurar los compromisos de deuda y 'tax equity' necesarios para financiar la construcción y la operación a largo plazo.

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El cierre financiero se alcanzó este lunes. Stonehenge Capital proporcionó la inversión de 'tax equity' para 'Two Blues Solar', 'Snapdragon Solar' y 'Pike Solar'. Por su parte, ING Capital LLC actuó como 'sole bookrunner', 'coordinating lead arranger', 'green loan structuring bank' y 'administrative agent', proporcionando tanto una línea puente de 'tax equity' como un préstamo de construcción con conversión a financiación a largo plazo.

Los tres proyectos están respaldados por esos contratos corporativos de compraventa de energía a largo plazo (CPPAs) con Meta, que cubren la totalidad de los atributos ambientales generados por los proyectos.

Alejandro Ciruelos, 'partner US' en Qualitas Energy, indicó que estas decisiones finales de inversión "demuestran la robustez y la calidad de la cartera de desarrollo de Heelstone en Estados Unidos", uno de los mercados estratégicos del grupo, donde sigue reforzando su presencia.

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"Además, representan un paso importante en el crecimiento de la plataforma como productor independiente de energía plenamente integrado, con capacidad para originar, financiar, construir y operar activos de energías renovables en el país", dijo.

Este hito se produce tras los cierres financieros alcanzados con éxito por Heelstone en diciembre de 2025 y marzo de 2026 para dos proyectos solares con una capacidad instalada conjunta de 206 MW, contribuyendo al avance de los objetivos estratégicos de crecimiento de la compañía y a la expansión de su cartera de proyectos en desarrollo y operación.

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