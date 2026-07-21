Fútbol.Mapfre celebra su primer año de su patrocinio de la selección, "equipo superestrella" con el que comparte valores

Mapfre ha celebrado este lunes el triunfo de la selección española en el Mundial de Fútbol tras un año de patrocinio del conjunto español, un "equipo superestrella" con el que comparte los valores de esfuerzo, compromiso, superación y cercanía.

Después de que España se haya proclamado campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el director de Marketing y Comunicación de Mapfre España, Fernando Garrido, ha hecho balance del primer año de la alianza, que a día de hoy "no puede ser más positivo".

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En declaraciones a Europa Press, el directivo ha explicado que se trata de un patrocinio "complejo de explotar", ya que la selección tiene torneos puntuales que están sometidos a reglamentaciones externas y de otras instituciones, pero tras un año de eliminatorias, amistosos y de campeonato del mundo es "como si se hubieran alineado los astros para que todo haya salido bien".

A falta de datos concretos sobre el impacto del éxito de la Selección en una marca como Mapfre, Garrido ha considerado que los resultados han sido "buenísimos", no solo por haber ganado el campeonato, sino por los valores que ha mostrado el equipo liderado por Luis de la Fuente.

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El directivo ha destacado el trabajo en equipo, el esfuerzo o la compenetración de los jugadores, al tiempo que ha alabado el trabajo del seleccionador nacional, que ha permitido poner en valor "el esfuerzo" y "el trabajo conjunto sin egos".

El directivo ha señalado que desde el principio de la convocatoria ha llamado la atención la diversidad del equipo y que todos los jugadores tenían "un perfil muy parecido" sin atisbos de "superestrellas", sino que conformaban "un equipo superestrella".

Además, ha puesto en valor que no se ha hablado de bandos, sino de Selección de un país. Cuando juega la Selección jugamos todos", ha remarcado Garrido, quien ha apuntado que para una marca "es importante conseguir que los activos que se patrocinan sean reflejo de la sociedad que se quiere".

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DEMOCRATIZACIÓN EN LA ACTIVACIÓN DEL PATROCINIO

En la actualidad, el patrocinio deportivo va mucho más allá de la presencia del logotipo. A lo largo de este año, Mapfre ha "democratizado la activación del patrocinio", ha asegurado el directivo de la aseguradora, quien ha explicado que, entre las iniciativas, se ha llevado a trabajadores de la red comercial a partidos; se ha invitado a clientes a actividades de carácter local y se han realizado eventos con empleados.

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Además, ha destacado las retransmisiones a través de redes sociales desde la plaza de Colón, en Madrid, sumando experiencias que se recordarán "toda la vida".

La conexión emocional es, precisamente, uno de los grandes beneficios de la alianza de las marcas con el deporte. A este respecto, Garrido ha resaltado, de nuevo, la importancia de esos valores, así como de la relación de los jugadores con el líder del equipo que, ha dicho, es el entrenador.

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El patrocinio de Mapfre y la Selección se extiende hasta el mundial de 2030, que organizarán de forma conjunta España, Marruecos y Portugal, y de cara a los próximos años, además del reto de conseguir la tercera estrella, Mapfre pone el foco en "seguir reforzando el mensaje de equipo", los valores y continuar generando experiencias relevantes.

Además, Garrido ha destacado que el equipo está compuesto por jugadores muy jóvenes que pueden llegar al mundial 2030 y son "grandes modelos" que pueden dar ejemplo a la juventud española actual.