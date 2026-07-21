El mayor apagón de este martes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 67 % de la isla

La Habana, 21 jul (EFE). -Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que dejarán a hasta un 67 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética (tarde-noche), según datos cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto; y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

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La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.080 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

En este contexto, la UNE prevé una afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- de 2.150 MW.

Además, este martes, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional.

Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones necesarias, lo que provoca que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran averías.

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense, acciones calificadas por las autoridades cubanas como de “asfixia energética”.

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El 20 % restante del mix se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. EFE

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