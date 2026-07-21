El Ejército de Líbano confirma el despliegue en la primera zona piloto de la que se retira Israel

El Ejército de Líbano ha confirmado este martes el despliegue de sus fuerzas en la primera operación en el sur del país para tomar el control de localidades comprendidas en una zona piloto de la que se han retirado las fuerzas israelíes.

"Las unidades militares han comenzado esta mañana a desplegarse en la localidad de Zautar el Gharbiyé, cerca de Nabatiyé, en base a las comunicaciones existentes con el Grupo de Coordinación Militar de Líbano (MCG4L)", ha indicado el Ejército de Líbano en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia al grupo de que cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco entre Israel y Líbano.

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El mando militar libanés aprovecha la comunicación para recalcar que los ciudadanos no se dirijan a la localidad "hasta que se estabilice la situación de seguridad", y pide que las poblaciones en la zona sigan las instrucciones de las unidades militares desplegadas.

Este paso llega en virtud del acuerdo firmado en junio entre Líbano e Israel para el cese de la hostilidades y que el Ejército israelí se retire de zonas piloto, si bien la retirada definitiva acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.

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El acuerdo habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, si bien el pacto queda "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo. Las zonas de retirada de Israel se encuentran más allá de los límites originales de los que Tel Aviv llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

En un principio las partes acordaron dos "zonas piloto" cuya seguridad será asumida, de nuevo "gradualmente" por el Ejército de Líbano si Israel percibe que existen las garantías de seguridad necesarias.

Este lunes, tanto Estados Unidos como Israel confirmaron el inicio de la operación para salir de las zonas delimitadas en el sur del Líbano en el acuerdo. "Como parte de este programa piloto, equipos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Ejército estadounidense y las Fuerzas Armadas libanesas están llevando a cabo tareas de coordinación y planificación para la aplicación continuada del acuerdo", explicó el Ejército israelí quien subrayó no obstante que "responderá con firmeza ante cualquier violación del acuerdo".

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