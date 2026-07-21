Ecuador y Canadá presentan una iniciativa para apoyar a empresas lideradas por mujeres

Quito, 21 jul (EFE).- El Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), con el apoyo y acompañamiento del Trade Facilitation Office Canada (TFO Canadá), lanzó este martes en Quito y Guayaquil una iniciativa para fortalecer las capacidades exportadoras de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en el país andino.

El proyecto, llamado 'Creando oportunidades a través de la participación en el mercado y el empoderamiento económico y comercial de las PYMES dirigidas por mujeres en la región andina' (Compete), busca impulsar el crecimiento económico mediante asistencia técnica especializada para empresas con desafíos de desarrollo, en los sectores agroalimentario, de decoración del hogar, textiles y artesanías.

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Como parte de este proyecto, las empresas beneficiarias recibirán acompañamiento para mejorar su preparación exportadora, incorporar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), fortalecer el uso de herramientas digitales y cumplir con los requisitos del mercado canadiense.

El proyecto forma parte de un programa regional, impulsado por Canadá, que también se ejecutará en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, beneficiando a 280 PYMES lideradas por mujeres, de las cuales 70 corresponden a Ecuador.

La alianza entre el MPCEI y TFO Canadá no es nueva: en años anteriores, ambas instituciones ejecutaron un proyecto que benefició a 165 PYMES ecuatorianas de los sectores de frutas tropicales, alimentos procesados, cacao y elaborados, fortaleciendo sus capacidades para acceder a mercados internacionales.

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En el marco del evento, también se desarrolló el seminario '¿Cómo Exportar a Canadá?', orientado a brindar información estratégica sobre oportunidades comerciales y acceso a ese mercado para las empresas ecuatorianas. EFE