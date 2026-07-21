Costa y Von der Leyen estrenan línea con Burnham de cara a la cumbre UE-Reino Unido

Bruselas, 21 jul (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron la noche del lunes su primera conversación telefónica con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, para estrechar las relaciones entre los socios de cara a la próxima cumbre UE-Reino Unido, declaró este martes Costa.

"(Tuvimos) una buena primera llamada anoche. Acordamos seguir reforzando las relaciones UE-Reino Unido de cara a la segunda cumbre UE-Reino Unido, que se celebrará en Bruselas más adelante este año", escribió este martes en un mensaje en redes sociales Costa.

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"También hablamos de los desafíos geopolíticos comunes a los que se enfrenta Europa. La UE y el Reino Unido continuarán su estrecha cooperación en apoyo a Ucrania", señaló.

Von der Leyen también habló con el nuevo mandatario británico la noche del lunes, lo que calificó de "muy buena primera conversación" en su cuenta de X: "Ambos estamos comprometidos a acercar cada vez más a la UE y al Reino Unido. Juntos, trabajaremos hacia una cumbre exitosa que beneficie a nuestras empresas, a nuestros jóvenes y a nuestra seguridad compartida", expresó.

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El que fuera alcalde de Mánchester se convirtió el lunes en el séptimo jefe de Ejecutivo del Reino Unido en la última década, tras ser proclamado el pasado viernes como líder del Partido Laborista y recibir formalmente de manos del rey británico, Carlos III, el encargo de formar gobierno.

La segunda cumbre entre la UE y Reino Unido estaba prevista para este mismo miércoles, si bien fue pospuesta en junio pasado tras la dimisión del entonces primer ministro británico, Keir Starmer. EFE