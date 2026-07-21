Costa espera reforzar las relaciones tras la llegada de Burnham y confirma cumbre para finales de año

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha señalado este martes su voluntad de reforzar las relaciones con Reino Unido tras la llegada del nuevo primer ministro, Andy Burnham, a Downing Street, en una llamada telefónica en la que ha confirmado la intención de celebrar una cumbre con Londres para finales de año, tras posponerse precisamente por el cambio de Ejecutivo británico.

"Anoche mantuve una primera conversación telefónica muy positiva con Andy Burnham. Acordamos reforzar aún más las relaciones entre la UE y Reino Unido, con vistas a la segunda cumbre UE-Reino Unido que se celebrará en Bruselas a finales de este año", ha afirmado el ex primer ministro portugués sobre su primer contacto con el flamante 'premier' británico.

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Según ha añadido, en la conversación trataron los retos geopolíticos comunes a los que se enfrenta Europa y reafirmaron la cooperación "estrecha" para mantener el apoyo a Ucrania. "La UE y Reino Unido están codo con codo como amigos y aliados", ha resumido.

La UE y Reino Unido acordaron posponer sin fecha la que iba a ser su segunda cumbre bilateral desde el Brexit y que estaba prevista para el próximo 22 de julio, en medio de la dimisión de Keir Starmer y el relevo en el Ejecutivo británico.

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En todo caso, en Bruselas insistieron en que se trataba de un aplazamiento y no una cancelación, por lo que las partes trabajaban para cuadrar una fecha una vez se culminara el cambio en Downing Street.