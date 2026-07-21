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CORR. Fernando Llorente formará parte del Learn with Legends del Four Seasons Resorts Maldivas

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El exjugador español y campeón del mundo Fernando Llorente formará parte del Learn with Legends, el innovador campamento de verano para familias de Four Seasons Resorts Maldivas que, del 20 de julio al 31 de agosto de 2026, reunirá a grandes figuras del deporte, la aventura y la ciencia medioambiental en un programa gratuito de talleres, sesiones de entrenamiento y experiencias guiadas.

Entre los nuevos nombres que se incorporan a esta experiencia destaca Fernando Llorente, exfutbolista internacional español y campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012 con la Selección Española. El delantero viajará hasta Maldivas para impartir sesiones de fútbol dirigidas a los jóvenes huéspedes, compartiendo su experiencia profesional, sus aprendizajes y los valores que han marcado su trayectoria deportiva.

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La llegada de Fernando Llorente a las islas se ha visto retrasada debido a su reciente viaje a Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de este año, antes de incorporarse a la programación de Learn with Legends en Four Seasons Resorts Maldivas.

Con su incorporación, Llorente se suma a un destacado grupo de mentores deportivos ya confirmados, entre los que se encuentran el ex capitán de la selección alemana Arne Friedrich, la ex capitana de Inglaterra Casey Stoney, la internacional inglesa Jill Scott y el centrocampista inglés Steve Sidwell, quienes liderarán diferentes sesiones de fútbol en Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru.

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