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Continúan los controles nocturnos antidopaje en el Tour de Francia

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El ciclista alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y sus compañeros de equipo recibieron este lunes una visita nocturna de los inspectores antidopaje en la víspera de la contrarreloj individual del Tour de Francia, que se disputará el martes.

Los ocho ciclistas del Red Bull fueron sometidos a los controles alrededor de las 22.00 horas del lunes, según confirmó un portavoz del equipo. Los controles antidopaje nocturnos o a primera hora de la mañana han acaparado los titulares en esta edición, y han afectado al líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), así como a Jonas Vingegaard (Team Visma

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