Wall Street abre al alza gracias a semiconductores y expectativas de diálogo con Irán

Nueva York, 20 jul (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,33 %, gracias al repunte de las empresas de semiconductores y el alivio de los inversores ante la posibilidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones sumaba 171,81 puntos, hasta los 52.318; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,67 %, hasta los 7,507 enteros, y el tecnológico Nasdaq subía un 1,02 %, hasta las 25.779 unidades.

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El ánimo del mercado mejoró después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmara que continúan los intercambios de mensajes entre intermediarios y Teherán, lo que ha alimentado las expectativas de que se retomen las negociaciones pese a que Estados Unidos completó anoche su noveno día consecutivo de ataques sobre territorio iraní.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también comenzó el día con una bajada del 0,23 %, hasta los 82,30 dólares el barril, ante la expectativa de que se reanuden las conversaciones.

Según expertos citados por CNBC, el mercado no espera que EE.UU. busque una escalada del conflicto en Oriente Medio y confía en que es inevitable que se alcance una solución diplomática.

En el plano corporativo, empresas de semiconductores como Micron avanzaban un 5,6 % tras la apertura, mientras que Nvidia ganaba un 2,06 %. Además, AMD sumaba un 3,7 % impulsada por las expectativas sobre Helios, su primer sistema integrado para inteligencia artificial (IA), que suministrará a clientes como Microsoft y competirá con las plataformas de Nvidia.

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En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,025 %, hasta los 4.019 dólares la onza, y la plata un 1,68 %, hasta los 57,27 dólares la onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía 2,9 puntos básicos hasta el 4,57 %.