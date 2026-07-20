VÍDEO: Los Reyes reciben en Zarzuela a los campeones del Mundo: "Sois un conjunto estelar y legendario"

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han recibido este lunes a la selección española de fútbol en el Palacio de La Zarzuela de Madrid, después del triunfo de 'La Roja' este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Encabezados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán y MVP del Mundial, Rodrigo Hernández, la expedición, integrada por dos autobuses, ha sido recibida por la Familia Real en el inicio de las visitas institucionales por la segunda estrella en el Mundial.

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Los internacionales, que a su llegada han atravesado un pasillo de homenaje realizado por los trabajadores del Palacio de la Zarzuela, vestían un traje gris con un polo azul eléctrico con puño blanco XL en la manga izquierda. Uno por uno, han realizado el saludo protocolario a los cuatro miembros de la Familia Real antes de trasladarse a los jardines del recinto. En el acto han estado también la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Ya en los jardines, Felipe VI ha tomado la palabra. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico, ¿verdad? Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, el camino ha sido largo y no solo en el tramo final. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumada. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?", ha señalado el monarca.

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Además, ha destacado las virtudes del equipo que dirige Luis de la Fuente. "Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y vuestra audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperados y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido una piña, un equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía", ha manifestado.

"Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, dieciséis años después, algunos érais apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos", ha apuntado.

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El Rey, que participó en el vídeo de anuncio de la lista de convocados para el Mundial, ha recordado que "cuando juega nuestra selección, jugamos todos".

"¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España", ha indicado.

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"Os queda por delante mucha celebración a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado. Enhorabuena", ha finalizado.

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