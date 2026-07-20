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USAL concede la Medalla de la Universidad a la Reina Sofía al cumplirse los 35 años del Premio de Poesía Iberoamericana

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El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, por asentimiento, la concesión de la Medalla de la Universidad de Salamanca (USAL), máximo galardón otorgado a personas e instituciones, a la reina doña Sofía, en reconocimiento a su vinculación con la entidad universitaria, cuando se cumplen 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana que lleva su nombre.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha asegurado en un acto celebrado este lunes, que éste es "el momento" de agradecer a la Reina Sofía "el esfuerzo que hace por estar siempre" con la USAL, por todo lo que es la literatura, por todo lo que es la poesía y "porque siempre" que se la necesita "está apoyando a la Universidad de Salamanca".

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El poeta valenciano y antiguo alumno y profesor de la USAL Jaime Siles ha sido el último galardonado en la trigesimoquinta edición de este premio que está considerado el más relevante en el ámbito de la poesía iberoamericana y cuyo acto de entrega, en el último trimestre del año, será presidio por SM la reina Sofía.

Este reconocimiento premia la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica. Está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.

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