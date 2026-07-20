Turquía investiga muerte de un marinero en buque atacado con drones en el mar Negro

Estambul, 20 jul (EFE).- Las autoridades de Turquía investigan la muerte de un marinero indonesio en un ataque con drones a un buque en el mar Negro, mientras navegaba cerca de las costas de Rusia, informo este lunes la Fiscalía de Estambul.

El ataque tuvo lugar en la noche del jueves pasado, cuando el carguero Asomatos, abanderado en Panamá, navegaba en aguas territoriales rusas en la costa caucásica del mar Negro, a la espera de recibir carga, señala un comunicado de la Fiscalía, citado por la agencia turca Anadolu.

PUBLICIDAD

Tres drones impactaron en el buque, dañando la cubierta, la chimenea y una de las grúas, en un momento en el que a bordo se hallaban tres ciudadanos griegos, tres egipcios y 14 indonesios, así como tres agentes portuarios rusos.

Un tripulante indonesio falleció a causa del ataque y el buque recibió orden de navegar hacia el sur, entrando al día siguiente, viernes, en aguas turcas y anclando finalmente el sábado ante la costa de Estambul, en la rada de la boca norteña del Bósforo.

PUBLICIDAD

Hoy, las autoridades turcas han subido al carguero para recoger pruebas de lo sucedido, trasladar a tierra el cadáver del marinero y hacer una autopsia, informa la Fiscalía.

El Asomatos, un carguero de 170 metros de eslora y 28.000 toneladas de porte bruto, que hace con frecuencia la ruta entre el puerto ruso de Novorossisk y el egipcio de Alejandría, llevaba una carga de 4.751 toneladas de trigo, según la Fiscalía turca.

PUBLICIDAD

En mayo pasado, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, se quejó de que el Asomatos había descargado en Alejandría trigo embarcado en Rusia, pero a su juicio procedente de territorio ucraniano.

Sigiba subrayó que este año, varios buques han llevado a Egipto "grano ucraniano robado" por Rusia. EFE