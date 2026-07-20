Petro entrega sombrero de Carlos Pizarro durante último discurso público como mandatario

Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este lunes a la senadora de izquierda María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, líder de la extinta guerrilla del M-19, como "un símbolo de paz", en su último discurso al pueblo como mandatario, a menos de tres semanas de dejar el cargo.

"Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia, porque este sobrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira", dijo Petro al comenzar su discurso en Ciudad Bolívar, un barrio populoso del sur de Bogotá. EFE

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