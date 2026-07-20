Muertos en Chile suben a cinco por sistema frontal y alertas se focalizan en el norte

Santiago de Chile, 19 jul (EFE).- Las autoridades chilenas elevaron este domingo a cinco los fallecidos asociados al sistema frontal que azota diez de las 16 regiones de país, tras confirmar el hallazgo del cuerpo de un trabajador desaparecido en la región del Maule, según el último balance entregado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Durante las últimas horas el temporal se ha desplazado hacia la zona norte del país, causando cortes de rutas, interrupción del suministro eléctrico, aislamiento y evacuaciones en las regiones de Coquimbo y Atacama, ambas bajo alerta roja a 475 y 840 kilómetros de la capital, respectivamente.

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En total, detalló la directora de Senapred, Alicia Cebrián, a nivel nacional se cuentan 1.950 personas damnificadas, concentradas principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío; y 1.091 albergados, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (RM), que alberga la capital.

A su vez, el organismo informó que hay 33.246 personas aisladas, concentradas en Atacama y Coquimbo; 34 viviendas destruidas, 1.087 viviendas con daño mayor, 14.447 viviendas con daño menor y 1.429 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos locales.

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"Reiterar lo que siempre informamos: estos datos son dinámicos, van cambiando hora a hora en la medida también que los organismos municipales puedan llegar y los equipos puedan llegar a las distintas localidades para poder evaluar este daño que ya indicamos", advirtió la autoridad.

Más de 215.000 personas sufrieron cortes de luz a lo largo de la jornada, con más de 100.000 concentrados en Valparaíso y cerca de 30.000 en Coquimbo.

Debido a la continuidad de las lluvias pronosticada para la próxima semana, el Gobierno confirmó la ampliación de la suspensión de clases de todo el sistema educativo para las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de zonas específicas de Atacama y la RM.

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Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal es uno de los episodios meteorológicos más significavos de los que se han registrado en los últimos años producto de su extensión geográfica e intensidad.

El temporal está relacionado con el fenómeno El Niño y llega tras un otoño especialmente cálido y seco en gran parte del país. EFE