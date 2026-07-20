Mueren cinco personas por un ataque con drones de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Bélgorod, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un dron de los terroristas neonazis de Kiev ha alcanzado de forma deliberada y cínica un autobús de pasajeros en la ciudad de Shebekino, antes de apuntar que entre las víctimas mortales figura un menor de edad.

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"Las identidades de las víctimas están siendo determinadas", ha manifestado, antes de resaltar que el ataque ha dejado además 23 heridos, tres de los cuales se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.