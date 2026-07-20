Los hutíes emiten advertencias a buques vinculados a Arabia Saudí tras imponer un bloqueo

Saná, 20 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen emitieron este lunes advertencias por radio a los buques que transitan por el mar Rojo y el golfo de Aden de que las embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí tienen prohibido usar esas rutas o serán atacadas, después de que los insurgentes anunciaran un bloqueo marítimo al país árabe.

"Advertimos a todos los buques pertenecientes al enemigo saudí que no transiten por el mar Rojo ni el golfo de Aden. En caso de incumplimiento de la decisión de las Fuerzas Armadas de Yemen (hutíes), esos buques serán nuestro objetivo", dice la transmisión de radio del Canal 16 de las fuerzas navales de los rebeldes.

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Esta advertencia fue emitida en relación a "la prohibición de navegación a buques saudíes debido al constante asedio a la nación yemení", según la misma transmisión difundida por los canales de los insurgentes, que en la última semana han protagonizado una escalada de tensión con Riad, a quien acusan de imponer un bloqueo al Yemen.

Los hutíes declararon este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, una semana después del bombardeo del Ejército yemení contra el aeropuerto internacional de Saná -la capital del Yemen controlada por los rebeldes-, una acción que tuvo como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní.

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Los insurgentes acusaron a Arabia Saudí de la acción, aunque Riad no se pronunció al respecto, y respondieron con ataques contra su territorio.

Además, los hutíes acusan a Riad de endurecer el bloqueo aéreo y limitar las importaciones marítimas a través del puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo y un punto de entrada muy importante para la ayuda humanitaria que ingresa a las áreas controladas por los rebeldes en el Yemen.

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Sin embargo, el Gobierno yemení denuncia que los hutíes utilizan el puerto y el aeropuerto para obtener suministros de armas, mayoritariamente de Irán.

Esta es la escalada de tensión más aguda entre los hutíes y Arabia Saudí desde la tregua mediada por la ONU en 2022, que detuvo en gran medida las hostilidades hasta ahora pese a la expiración del pacto en el mismo año, mientras que para Arabia Saudí este bloqueo marítimo se añade al del estrecho de Ormuz. EFE

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