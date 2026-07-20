Los homicidios en Uruguay suben un 6,6 % en el primer semestre del año

Montevideo, 20 jul (EFE).- Uruguay registró 195 homicidios durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 6,6 % en comparación con los 183 casos reportados en el mismo período del año anterior, según el informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) presentado este lunes por el Ministerio del Interior.

A pesar del repunte en los crímenes letales, la totalidad de los delitos denunciados en el país experimentó un descenso global del 3,7 %, gracias a la contracción de la mayoría de los delitos contra la propiedad y la violencia machista.

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Durante la presentación, el gerente de AECA, Diego Sanjurjo, explicó que el incremento de los homicidios no fue uniforme, sino que se concentró en el segundo trimestre del año —con un pico en el mes de mayo— y se focalizó en la zona metropolitana.

En concreto, Montevideo sumó 114 homicidios (un 10,7 % más) y Canelones alcanzó los 30 casos (un aumento del 76,5 %).

Según las autoridades, en departamentos (provincias) como Canelones casi el 70 % de los crímenes responde a dinámicas asociadas al mercado de estupefacientes. En contrapartida, se registraron caídas drásticas en departamentos del interior como Rivera y Durazno.

Otro elemento destacado por el informe es la prevalencia de las armas de fuego, utilizadas en tres de cada cuatro homicidios (74,9 %), lo que confirma una tendencia al alza que preocupa a las autoridades policiales.

En el análisis por categorías delictivas, los delitos contra la propiedad mantuvieron una evolución favorable. Las rapiñas (robos con violencia) cayeron un 4 % (7.762 denuncias) y los hurtos se redujeron un 7,5 % (49.187 casos).

El abigeato retomó su senda descendente con una baja del 20,1 %, mientras que el hurto de vehículos cayó un 8,3 %. La única excepción en este rubro fueron las estafas y fraudes informáticos, que subieron un 1,9 % hasta las 14.035 denuncias.

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En materia de violencia basada en género y delitos sexuales, los homicidios de mujeres por razones de género descendieron un 16,7 % (10 casos frente a 12 en 2025), mientras que los homicidios a manos de parejas o exparejas se mantuvieron igual, con ocho víctimas. Asimismo, las denuncias por violencia doméstica bajaron un 1,1 % y los delitos sexuales se redujeron un 7,1 %.

El informe semestral incorporó además un ajuste metodológico en el cálculo de las tasas anuales de criminalidad al adoptar las nuevas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), basadas en el Censo 2023. EFE