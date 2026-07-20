Lavrov se reúne con exlíder senegalés que aspira a suceder a Guterres al frente de la ONU

Moscú, 20 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes en Moscú con el expresidente senegalés Macky Sall, que aspira a suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas (ONU).

"El interlocutor (de Lavrov) presentó su programa electoral. El ministro explicó a Sall los requisitos que Rusia pide a los candidatos al puesto más alto de la ONU", reza un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Exteriores ruso.

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"Ambas partes reafirmaron su compromiso con el papel coordinador central de la ONU en los asuntos internacionales", según la nota.

En los últimos meses, Lavrov se ha reunido también con otros candidatos al puesto de Guterres, incluida la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

El senegalés, que ejerció como presidente de su país entre 2012 y 2024, es geólogo de formación.

Sall fue también primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y alcalde de su ciudad natal, Fatick. EFE