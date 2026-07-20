Lamine Yamal comparte las imágenes más especiales de la celebración del Mundial con Inés García y su hermanito Keyne

Si hay un jugador de la Selección Española que se ha llevado todas las miradas y ha alimentado las expectativas de los seguidores de 'La Roja' en el Mundial 2026 ese ha sido sin duda Lamine Yamal. A sus 19 años, y a pesar de que no ha brillado tanto en el campeonato como le hubiese gustado -y como sí han hecho las estrellas de otras selecciones como Jude Bellingham en Inglaterra, o Kyllian Mbappé en Francia- su juego, su entrega y sus regates han sido decisivos para que España haya hecho historia y haya ganado su segunda Copa del Mundo en la final disputada contra la Argentina de su ídolo, Leo Messi, este domingo 19 de julio en Nueva York.

A sus 19 años recién cumplidos -el pasado 13 de julio- el futbolista del Barça ha conquistado su primer Mundial dos años después de lograr la Eurocopa y a pesar de su juventud se ha convertido en uno de los líderes de este equipo que ya es una leyenda del que forman parte jugadores como Rodri, Dani Olmo, Pedri, Unai Simón, Mikel Oyarzábal, o Ferrán Torres, héroe de la final con el gol histórico en la prórroga que le ha dado la victoria a España contra los argentinos después de un partido que los nuestros dominaron claramente de principio a fin.

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Lamine ha contado durante todo el torneo con el apoyo incondicional de su madre Sheila Ebana, de su hermanito Keyne -que le ha quitado protagonismo con su euforia y su manera de vivir las victorias de 'La Roja' desde la grada- y de su novia Inés García, que confirmando que su relación está más que consolidada a pesar de que fue en abril cuando surgieron los primeros rumores de romance, no se ha separado del delantero en ningún momento y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está en todos los partidos que ha jugado España, desde la fase de grupos, hasta la gran final frente a Argentina.

De ahí que en su primer post tras ganar el Mundial, Yamal haya querido poner de relieve lo importante que ha sido para él tener a su lado a su familia y a su chica, y ha compartido una imagen posando abrazado a Inés y a la Copa del Mundo, y otra besándose durante la celebración en el cesped minutos después de que el árbitro pitase el final del partido más importante de su vida.

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